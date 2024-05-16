Банки из ЕС отказываются полностью уходить из России из-за высокой прибыли

Крупные европейские банки спустя два года после начала конфликта на Украине продолжают работать в России, зарабатывая миллионы на высоких процентных ставках ЦБ. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным издания, численность сотрудников пяти крупнейших в ЕС банков, работающих в России, сократилась всего на 3% с февраля 2022 года. При этом их прибыль выросла примерно втрое благодаря высоким ставкам по депозитам в РФ.

Ситуация вызывает беспокойство ЕЦБ. По словам члена надзорного совета Клаудии Бух, регулятор призывает отстающие банки ускорить выход из России во избежание новых санкций и штрафов. Особо крупные присутствия в стране у австрийской Raiffeisen, итальянских Intesa и UniCredit.

«Полностью уйти с российского рынка крайне сложно из-за местного регулирования и риска потерять активы. Зачастую невозможно без одобрения Кремля», — поясняет аналитик Томаш Нётцель.

Дочерние структуры должны соблюдать российские законы, что может идти вразрез с требованиями ЕЦБ. Так, сделка Intesa по продаже «дочки» местному менеджменту замедлилась из-за бюрократических проволочек.

«Завершить сделку непросто», — признал глава банка Карло Мессина.

А сложная схема вывода капитала у Raiffeisen рухнула в начале мая, когда западные регуляторы ее не одобрили, пишет издание.

Из крупных игроков полностью ушла лишь французская Societe Generale. Internationale Nederlanden Groep сократила бизнес в РФ на 75%, UniCredit — на две трети. Но ряд экспертов критикуют европейские банки за промедление с окончательным разрывом с Россией.

До этого в ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих России.

Российской экономике предрекли рост в 2024 году.