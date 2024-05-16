В Петергофе закрыли Нижний парк на неопределенный срок

В государственном музее-заповеднике «Петергоф» закрыли Нижний парк на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В пресс-службе отметили, что такое решение принято в связи с угрозой минирования. Посетителей Нижнего парка пришлось эвакуировать. Все компетентные органы безопасности предупредили о происшествии. Специалисты работают на месте согласно инструкции.

Эвакуированным посетителям и тем, кто оплатил билет, пообещали вернуть потраченные деньги.

До этого посетителей торгового центра в Калининграде эвакуировали из-за сообщения неизвестного. Инцидент произошел в ТЦ «Мега». По словам собеседника, в управляющую компанию торгового центра пришло сообщение, где человек угрожал заминировать здание.

В ТЦ оперативно отреагировали на информацию и эвакуировали сотрудников и посетителей. Во время осмотра помещений подозрительных предметов не обнаружили. Однако на данный момент проверка не завершена. Гостей начнут пускать только после окончания проверки.

Ранее украинские военные стали имитировать минирование домов.