Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на юго-западе Москвы

В Москве на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинском проспекте (в районе д. 127) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону центра затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», одна из машин в результате аварии перевернулась на крышу. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

Судя по видео, перевернувшаяся машина — кроссовер, у которого нет одного колеса. Также рядом стоит седан с поврежденными шинами и коммунальная машина.

До этого стало известно, что на юго-западе Москвы произошло серьезное ДТП, в результате которого легковой автомобиль был полностью уничтожен. Три человека получили травмы.

Авария случилась на Тарусской улице. Водитель черного Hyundai Solaris не сумел справиться с управлением, что привело к тому, что машина вылетела на тротуар, столкнулась со столбом и перевернулась несколько раз. Из-за высокой скорости движения удар был настолько сильным, что двигатель автомобиля вылетел из него.

Ранее кран-манипулятор снес опору моста на подмосковном ЦКАДе.