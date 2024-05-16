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Стало известно, когда получивший серьезную травму голкипер ЦСКА перенесет операцию

Тренер Кафанов о травме голкипера ЦСКА Торопа: страшно было смотреть на повтор

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Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп, который получил серьезную травму в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита», перенесет операцию 16 мая. Об этом сообщат тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если честно, страшно было даже смотреть на повтор. Сразу стало понятно, к сожалению, что будет сотрясение. У Славы сегодня операция. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй, очень переживаю за него», — заявил Кафанов.

На 36-й минуте игры голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

Ранее стал известен точный диагноз Торопа.

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