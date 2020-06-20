Лукашенко оправдался за слова, что женщина не может возглавлять Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оправдался за слова, что женщина не может быть главой государства, пишет БЕЛТА.

«Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага», — сказал Лукашенко.

Политик подчеркнул, что уважает женщин и добавил, что если бы их не было, он бы не был президентом. Также Лукашенко попросил не противопоставлять себя другому полу.

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