Иран назвал европейские страны подельниками Израиля

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Франция, Германия и Британия должны прекратить притворяться и признать себя подельниками лидеров Израиля и США, сообщает РИА «Новости».

«E3 (ФРГ, Франция, Великобритания) – подельники Трампа и Нетаньяху, и не в том положении, чтобы давать совету Ирану», — сказал Зариф.

По его словам, эти страны не соблюдают совместный всеобъемлющей план действий (СВПД), по которому с Ирана должны быть сняты международные санкции при условии, что республика откажется от использования атома в военных целях.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти прибегнут ко всем возможным дипломатическим инструментам, чтобы продлить эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает 18 октября 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США направили РФ проект по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану

— Помпео заявил о плане США по препятствованию покупке оружия у РФ и КНР Ираном

— РФ намерена добиться снятия всех ограничений с Ирана после октября 2020 года