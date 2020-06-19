Лукашенко проводит переговоры с Лавровым
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом, передает РИА «Новости».
В настоящее время он находится на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На данной встрече должно быть подписано соглашение о взаимном признании виз.
Белорусский лидер выразил уверенность, что сторонам удастся решить имеющиеся проблемы.
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