Лукашенко проводит переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом, передает РИА «Новости».

В настоящее время он находится на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На данной встрече должно быть подписано соглашение о взаимном признании виз.

Белорусский лидер выразил уверенность, что сторонам удастся решить имеющиеся проблемы.

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