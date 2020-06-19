Дело против Порошенко из-за автокефалии возбудили по иску Филарета

Уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко в связи с получением томоса об автокефалии неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) возбудили по иску патриарха Филарета Денисенко. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.

Ранее Порошенко признался, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением страной томоса об автокефалии местной церкви. В связи с этим он прибыл в Печерский районный суд Киева, где состоялось заседание по избранию ему меры пресечения.

По данным издания, данное дело СБУ открыло в ноябре 2019 года.

«Его мотив — это претензии к руководству государства в первую очередь потому, что деньги, которые получала УПЦ КП в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь», — сказал источник.

При этом он отметил, что со стороны экс-лидера это было пиар ходом. А Государственное бюро расследований не намерено играть на теме религии и вмешиваться в деятельность ПЦУ и ставить под сомнение легитимность ее создания.

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