Посольство России призвало американцев прекратить пугать «российской угрозой»

Американским законодателям нужно прекратить пугать американцев и европейцев рассказами о «российской угрозе». С таким призывом обратилось посольство России в Соединенных Штатах на своей странице в Twitter.

В российском посольстве призываем законодателей США проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках и поддерживать цивилизованный диалог.

«Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений», — отметили в российской дипмиссии.

Ранее старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа Роберт Менендес и председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел представили законопроект, который запрещает финансировать сокращение численности американских военнослужащих в Европе. В документе говорится, что сотрудничество американской и европейской сторон необходимо для противостояния угрозам со стороны России, Ирана и КНДР.

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