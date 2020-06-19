Путин негативно отнесся к словам Зеленского об СССР и фашистской Германии

Президент России Владимир Путин негативно отреагировал на заявление украинского коллеги Владимира Зеленского, который поставил в один ряд Советский Союз и фашистскую Германию. Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства считает, что слова Зеленского негативно скажутся на российско-украинских отношениях. При этом он напомнил коллеге, что Украина также сильно пострадала во время Второй мировой войны.

«Негативно. Я думаю, что и для него самого — Владимира Александровича — ничего в этом хорошего нет», — прокомментировал Путин.

В начале 2020 года Зеленский во время визита в Пользу говорил, что Киев поддерживает Варшаву в том, что ответственность за начало войны лежит на СССР.

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