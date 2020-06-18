Песков прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

Кремль ориентировался на солидное издание с умными читателями, публикуя статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне в журнале The National Interest. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Статья объемная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», — сказал Песков.

18 июня журнал The National Interest опубликовал статью Путина «Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: Сталин пытался выиграть время для укрепления обороны страны

— The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

— Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма