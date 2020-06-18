Песков прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
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Кремль ориентировался на солидное издание с умными читателями, публикуя статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне в журнале The National Interest. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Статья объемная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди», — сказал Песков.
18 июня журнал The National Interest опубликовал статью Путина «Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны».
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