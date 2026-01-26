Размер шрифта
Пострадавшей при нападении школьника в лицее уборщице выплатят полмиллиона

Уборщице, пострадавшей при нападении в лицее Нижнекамска, выплатят 500 тысяч
Уборщице лицея в Нижнекамске Алсу Анасовой, пострадавшей при нападении ученика, выплатят 500 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, пишет «Татар-информ».

«Нами принято решение о выделении материального поощрения Алсу Шайхулловне в размере 500 тысяч рублей», — сказал Беляев.

По его словам, уборщица отвлекла внимание нападавшего, что спасло лицей от более серьезных последствий. Чиновник уточнил, что пострадавшая находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

Он отметил, что оперативно на угрозу также отреагировали педагоги лицея. Как только стало известно о нападении, замдиректора по радио объявила тревогу, благодаря чему персонал и ученики успели укрыться в кабинетах, забаррикадировали двери до приезда спецслужб.

Инцидент произошел утром 22 января. 13-летний семиклассник нижнекамского лицея пришел в учебное заведение с ножом. Очевидцы рассказали, что также слышали взрывы в коридоре во время уроков.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной нападения на лицей стал конфликт подростка с одноклассниками. Сначала мальчик ранил уборщицу, после чего внутри здания подорвал три самодельные петарды. Пострадавшую госпитализировали.

Telegram-канал Baza сообщил, что напавший на школу подросток обсуждал свой план в чатах.

Ранее стало известно, как учащиеся нижнекамского лицея изначально восприняли ЧП.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707185_rnd_7",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
