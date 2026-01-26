В России предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными рабочими чатами

Мошенники стали создавать поддельные рабочие чаты, где под видом руководства требуют от сотрудников срочно передать коды подтверждения. Об этой новой схеме предупредило МВД России в своем Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники предварительно собирают в открытых источниках информацию о коллективе жертвы, чтобы придать чату правдоподобность. В чат добавляют ботов, которые имитируют реальных коллег, используя их имена и фотографии.

«Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия», — пояснили в ведомстве.

Под видом срочного служебного задания, например «оцифровки архива», от имени руководителя в чате требуют передать код из СМС. Боты, изображающие коллег, поддерживают легенду и подталкивают жертву к выполнению требования.

Также сегодня, 26 января, сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками службы доставки интернет-магазинов, чтобы выманить коды подтверждения из СМС.

Ранее стало известно о распространении мошенниками опасного ПО.