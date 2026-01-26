Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В России предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными рабочими чатами

МВД РФ: мошенники создают поддельные рабочие чаты, выманивая код подтверждения
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали создавать поддельные рабочие чаты, где под видом руководства требуют от сотрудников срочно передать коды подтверждения. Об этой новой схеме предупредило МВД России в своем Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники предварительно собирают в открытых источниках информацию о коллективе жертвы, чтобы придать чату правдоподобность. В чат добавляют ботов, которые имитируют реальных коллег, используя их имена и фотографии.

«Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия», — пояснили в ведомстве.

Под видом срочного служебного задания, например «оцифровки архива», от имени руководителя в чате требуют передать код из СМС. Боты, изображающие коллег, поддерживают легенду и подталкивают жертву к выполнению требования.

Также сегодня, 26 января, сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками службы доставки интернет-магазинов, чтобы выманить коды подтверждения из СМС.

Ранее стало известно о распространении мошенниками опасного ПО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707287_rnd_2",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
Теперь вы знаете
SIM-своппинг: как мошенники подменяют ваш номер и опустошают счета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+