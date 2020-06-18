Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала «Россия 1».

Во время съемок глава государства предложил осмотреть секретную комнату, но предупредил, что «там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера».

Путин рассказал, что не проводит в комнате публичных собраний в этой комнате. Интерьер выполнен в светлых тонах, а на стене висит портрет императора Петра I. Рядом с рабочим столом стоят поделки и рисунки — подарки от детей.

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