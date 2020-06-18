Посла РФ вызвали в МИД ФРГ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

Российский посол был вызван в министерство иностранных дел Германии для изложения ему германской позиции по делу об убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили, который находился в розыске в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

«Мы сегодня пригласили снова российского посла для разговора в МИД <...> Что касается подозрения влияния российских органов, которое было подтверждено генеральным прокурором, мы уже отреагировали еще в начале расследования убийства в Тиргартене», — сказал министр.

Он также добавил, что правоохранительные органы Германии в настоящее время занимаются расследованием этого убийства.

По словам Мааса, российскому послу изложат окончательную позицию ФРГ насчет произошедшего.

23 августа 2019 года Хангошвили был убит в Берлине. Подозреваемого задержали в тот же день. Согласно расследованиям иностранных СМИ, убийца может быть сотрудником российских спецслужб. Москва не раз отрицала свою причастность.

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