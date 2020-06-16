Россия ответила на обвинения США в манипуляции МУС
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Россия отвергает обвинения США в манипуляции Международным уголовным судом, пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
«Российская Федерация не только не манипулирует Международным уголовным судом, но и в принципе никак не взаимодействует с ним», — отметили в МИДе.
Также добавляется, что Россия не финансирует, не участвует в рабочих структурах и не поддерживает никаких контактов с МУС.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий санкции против членов МУС, расследующих возможные американские преступления в Афганистане.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Франция призвала США не вводить санкции против МУС
— Германия встревожена планами США ввести санкции против МУС
— В США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда