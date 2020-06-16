В Кремле негативно оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

В Кремле не считают символичным предоставление Украине статуса партнера альянса НАТО с расширенными возможностями в День России 12 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что позиция России в отношении расширения альянса к российским границам известна.

«Мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи», — добавил Песков.

О том, что Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, стало известно от главы украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы 12 июня.

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