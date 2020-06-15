У здания суда в Киеве произошла драка протестующих с полицией

Столкновение полиции с митингующими произошло у здания Шевченковского суда в Киеве, где сейчас избирается мера пресечения экс-главе одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России)Сергею Стерненко по делу об убийстве, сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, у здания суда собралась группа людей, которые протестовали против расследования в отношении Стерненко. Митингующие зажгли файеры, после чего между правоохранителями и демонстрантами началась драка.

В настоящее время полиция оттеснила демонстрантов от здания суда, были задержаны пять человек.

На экс-лидера «Правого сектора» в Одессе Сергея Стерненко весной 2018 года напала группа неизвестных. Один из нападавших скончался от ранения в живот, после чего на радикала было заведено уголовное дело об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Порошенко не ответил на большую часть вопросов в ходе допроса по делу Януковича

— В России объяснили причины предоставления Украине статуса партнера НАТО