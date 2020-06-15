Макрон может скоро приехать в Россию
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Москва и Париж делают все для того, чтобы французский президент Эммануэль Макрон мог скоро приехать в РФ. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
По его данным, поездка Макрона в Россию стоит на повестке дня. «Мы над этим работаем», — цитирует дипломата РИА «Новости».
Грушко уточнил, что точные сроки возможного визита Макрона в Россию пока не известны, однако приезд политика может состоятся в достаточно короткие сроки.
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