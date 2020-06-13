Посол России в США переехал из резиденции из-за беспорядков

Посол России в США Анатолий Антонов переехал из своей резиденции в Вашингтоне из-за беспорядков. Об этом дипломат сказал в эфире «Первого канала».

«Я был вынужден переехать на территорию посольства. И сейчас проживаю вместе с моими товарищами», — сказал Антонов.

Посольство находится на северо-западе Вашингтона, а резиденция посла — в нескольких сотнях метров от Белого дома, где бушуют протесты.

Антонов добавил, что здание посольства не пострадало.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США и других странах.

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