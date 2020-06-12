Лондон уведомил ЕС, что не продлит переходный период

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Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период, который заканчивается 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил канцлер герцогства Ланкастерского и министр Великобритании по особым поручениям Майкл Гоув на своей странице в Twitter.

«1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость», — заключил он.

Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на королевство распространяются все европейские нормы.

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