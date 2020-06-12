Медведев поучаствовал во флешмобе в честь Дня России

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в День России принял участие во флешмобе #этомояРоссия, разместив на своей странице в Twitter фотографии трех регионов страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЕР.

Отмечается, что соответствующие кадры Медведев сделал сам.

Флешмоб #этомояРоссия запустили в соцсетях активисты «Единой России» в честь Дня России.

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