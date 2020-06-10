Трамп намерен реформировать полицию после гибели Джорджа Флойда

Президент США Дональд Трамп планирует представить пакет реформ в полиции страны после гибели темнокожего Джорджа Флойда от рук правоохранителей, передает «Интерфакс» слова пресс-секретаря Белого Дома Кейли Макэнани.

«Президент провел последние 10 дней спокойно, тщательно работая над предложениями по проблемам с законодательством, которые подняли протестующие по всей стране», — заявила Макэнани.

По словам пресс-секретаря, работа президента по этому вопросу «близка к финальной правке». Ее представят гражданам страны в ближайшие дни.

Она не пояснила содержание грядущих реформ.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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