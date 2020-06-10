Помпео: США расследуют нападения на журналистов в ходе протестов
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что власти расследуют нападения на иностранных журналистов, которые пострадали во время протестов против расизма в стране, сообщает РИА «Новости».
«Со стороны некоторых стран была выражена обеспокоенность, что с их репортерами обошлись ненадлежащим образом. Вы и эти страны должны знать, что мы будем разбираться с ними самым подобающим образом», — сказал Помпео.
Он подчеркнул, что Госдепартамент приложит все усилия, чтобы расследовать нападения настолько, насколько это возможно.
Ранее СМИ сообщали, что во время протестов в США по поводу смерти Джоджа Флойда пострадали по меньшей мере два российских журналиста — корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев и продюсер агентства Sputnik Николь Руссел.
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