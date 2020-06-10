WP: США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты

Соединенные Штаты «абсолютно готовы» не продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Мы абсолютно готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются», — заявил один из них.

В свою очередь, спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что возможность продлить ДСНВ есть, но это «неверные рамки для будущего».

Ранее сообщалось, что США призвали КНР пересмотреть решение не принимать участия в трехсторонних переговорах с Россией по стратегической стабильности. 9 июня официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что КНР не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.

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