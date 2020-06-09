В МИДе РФ отметили готовность Москвы вести диалог с США по Сирии
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил готовность России вести диалог с США по Сирии, передает РИА «Новости».
По его словам, Москва «расширит диалог» с Вашингтоном, если американская сторона «ответит взаимностью» и захочет этого.
«Мы со своей стороны к этому готовы», — сказал Рябков.
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