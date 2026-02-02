Размер шрифта
Мать перерезала горло 11-летнему сыну, потому что в него якобы вселился дьявол

Krone: в Австрии мать зарезала 11-летнего сына, уверенная в его одержимости
Shutterstock

В Австрии мать расправилась с сыном, который якобы «был одержим дьяволом». Об этом сообщает газета Krone Zeitung.

Тело 11-летнего Самуэля нашли в пятницу, 30 января, в австрийском городе Леобен. В тот день мальчик не пришел в школу, а его 39-летняя мать вызвала скорую, предположительно, потому что сама получила травму.

По данным полиции, Микаэла С. убила ребенка, перерезав ему горло кухонным ножом. Как было установлено, Самуэль не сопротивлялся и скончался на месте.

У женщины диагностировано психическое расстройство. На допросе она не смогла пояснить мотивы своего поступка и лишь повторяла, что ее сын был одержим.

Сначала Микаэлу поместили в больницу, а затем перевели в тюрьму. Расследование инцидента продолжается.

Ранее мужчина с психическим расстройством зарезал своих детей и соседей.
 
