При крушении самолета в Орске погибли три человека

Инструктор и два курсанта погибли при крушении учебного самолета в Орске

Два курсанта и инструктор погибли в результате крушения учебного самолета Diamond в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, передает ТАСС.

«На борту находилось три пассажира: два курсанта и инструктор. Предварительно, все члены экипажа погибли», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего неизвестны. В настоящее время ведется работа по идентификации погибших. По данным Telegram-канала 112, это Василий Н. 1989 года рождения (пилот), Тимофей К. 2005, и Дмитрий С. 2004.

По информации SHOT, самолет пропал с радаров около 10:40 мск. Обломки двухместного самолета, принадлежащего Ленинградской академии имени Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска. На месте падения находятся представители экстренных служб.

