СМИ сообщили о госпитализации мэра Владимира

Во Владимире госпитализирован и.о. мэра Гарев
Исполняющий обязанности мэра Владимира Владимир Гарев госпитализирован. Решается вопрос о передачи его полномочий другому лицу, пишет местный портал «Владимирские новости», ссылаясь на правительство региона.

«Вероятно, что временно исполнять обязанности мэра будет кто-то из действующих заместителей главы администрации города», — говорится в материале.

Гарев занимал должность с августа 2024 года.

В январе этого года бывшего главу Владимира Дмитрия Наумова приговорили к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере. Также он обязан выплатить штраф 11 млн рублей.

По версии следствия, мэр помог назначить членов организованной преступной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами», в том числе одного из организаторов незаконного бизнеса, который был назначен заместителем директора МКУ.

Также Наумов, по информации СК, содействовал в принятии нормативного акта, который фактически ограничивал права других участников ритуального бизнеса. В обмен на это он получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей от заместителя директора МКУ.

Ранее бывшего губернатор Рязанской области обвинили в получении взяток.
 
