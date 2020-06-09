Зеленский извинился за сравнение Украины с актрисой фильма для взрослых

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что испытывает чувство стыда за некоторые шутки, который он произнес во время номеров студии «Квартал 95». Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

Как известно, до избрания президентом Зеленский в одном из номеров «Квартала 95» о международных кредитах сравнил Украину с «актрисой из немецкого фильма для взрослых», которая «готова принять в любом количестве, с любой стороны».

По заверению украинского лидера, данная шутка «была о другом».

«Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с «проституткой», то за такие вещи мне стыдно», — сказал Зеленский.

Он признал, что был «не прав». По словам главы государства, это шутка была о «несамостоятельности украинской финансовой системы от других».

Зеленский является основателем «Квартала 95». Он ушел из студии после избрания на пост главы государства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зеленский не читает сценарии «Квартала 95»

Зеленский пошутил про желание вешать людей

Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном