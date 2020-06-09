Меркель провела телефонный разговор с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель провела с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор по актуальным вопросам международной политики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По информации пресс-службы, главными темами разговора лидеров двух стран стали вопросы мирного урегулирования в Сирии и Ливии, распространения пандемии коронавируса в мировых масштабах.
Также стороны констатировали отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений по ситуации на Украине.
«Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», — пояснили в Кремле.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.
В завершение разговора стороны договорились и в дальнейшем продолжать контакты по данным вопросам.