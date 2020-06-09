Журавлев: для обеспечения безопасности на участках делается все необходимое

Алексей Журавлев, председатель всероссийской политической партии «Родина», рассказал, что обеспечение безопасности на участках для голосования - это очень важная тема; при этом делается все необходимое для ее обеспечения.

«Неделя же, которая будет дана на голосование, не позволит происходить скученности на участках, также электронное голосование», — подчеркнул он.

«Здесь надо заметить, что в мировом тренде мы нормально себя чувствуем и представлены. Ещё недавно, в апреле, было голосование в Южной Корее, все это было в разгар пандемии, и там десятки тысяч сидели на самоизоляции, и даже на карантине. Тем не менее, пришло максимальное количество избирателей на избирательные участки - почти 70%, и при этом не было никакой вспышки заболевания. Сейчас проходят и у наших братьев сербов парламентские выборы, в течение месяца пройдут и во Франции, и в Македонии, и в Хорватии. То есть здесь мы не являемся чем-то исключительным. Надо заметить, что даже в соединённых Штатах праймериз собираются проводить, несмотря на их тяжёлое положение», — констатировал Журавлев.

«Так что те сроки, которые определил президент - они абсолютно правильные, они корректны. И нам уже ждать невозможно, потому что те изменения Конституции, за которые мы будем голосовать - кто «за», кто «против» - эти тенденции позволят выйти стране на совсем новый этап развития. Сегодня он крайне необходим, и результаты голосования должны лечь в проектирование дальнейшего развития страны», — считает политик.

«Благодарю Общественную палату за идею создания межпартийного рабочего органа по контролю за голосованием, нам тут делить нечего, мы здесь не агитируем ни «за», ни «против» - это не выборы, поэтому здесь нам нужно максимально сплотить наши усилия, чтобы голосование прошло по-честному», — резюмировал Журавлев.