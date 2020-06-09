По делу о прослушке разговора Порошенко и Байдена назначена экспертиза

На Украине назначена экспертиза по делу о прослушке разговоров экс-президента страны Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом заявила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью агенства «Украинские новости».

По ее словам, в настоящее время выясняются обстоятельства осуществления записей, лица, находящиеся во время ее осуществления, применимые технические средства и возможность идентифицировать голоса.

Она отметила, что данное дело расследуют строго в рамках закона, чтобы избежать политизации в свете будущих выборов президента в Соединенных Штатах.

При этом генпрокурор не исключила возможного сотрудничества с американскими правоохранителями по этому делу, если украинские следователи и прокуроры сочтут это необходимым.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден предлагает занимавшему на то время пост президента Украины Петру Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

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