КНДР решила прекратить все сотрудничество с Южной Кореей
Руководство КНДР приняло решение прекратить все переговоры с властями Южной Кореи и полностью приостановить сотрудничество между государствами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства страны (ЦТАК).
«Рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом», — передало ЦТАК позицию властей КНДР.
По информации телеграфного агентства, руководство КНДР «разочаровано» переговорами с Сеулом и потому решило «полностью блокировать пространство для контакта» с представителями Республики Корея.
Согласно этому заявлению, 9 июня с 12.00 по местному времени КНДР полностью «ликвидирует» коммуникационную линию с Южной Кореей.
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