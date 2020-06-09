КНДР решила прекратить все сотрудничество с Южной Кореей

Руководство КНДР приняло решение прекратить все переговоры с властями Южной Кореи и полностью приостановить сотрудничество между государствами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства страны (ЦТАК).

«Рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом», — передало ЦТАК позицию властей КНДР.

По информации телеграфного агентства, руководство КНДР «разочаровано» переговорами с Сеулом и потому решило «полностью блокировать пространство для контакта» с представителями Республики Корея.

Согласно этому заявлению, 9 июня с 12.00 по местному времени КНДР полностью «ликвидирует» коммуникационную линию с Южной Кореей.

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