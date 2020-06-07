Помпео сравнил Китай с нацистской Германий из-за ситуации с Гонконгом
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Госсекретарь США Майк Помпео провел параллель между действиями нацистской Германий против европейцов и действиями КНР в отношении Гонконга. Об этом сообщает издание The Daily Caller.
По словам главы американского Госдепа, решение Коммунистической партии Китая «отказать гонконгскому народу в обещанных свободах», похоже на ряд обещаний, которые были нарушены тогда, «когда Германия выступала против остальной Европы».
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