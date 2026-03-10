В МИД России рассказали, кто влияет на отношения Ирана и арабских стран

Агрессоры намеренно «вбивают клин» между Ираном и его арабскими соседями. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам встречи замглавы дипведомства Александра Алимова с послом Исламской Республики в Москве Каземом Джалали.

В публикации отмечается, что российская сторона подтвердила готовность содействовать скорейшему переводу ситуации в политико-дипломатическое русло.

«Выражено сожаление, что от боевых действий страдают мирные люди и гражданская инфраструктура во многих странах региона», — говорится в заявлении.

До этого главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Госдуме заявили о выгоде конфликта на Ближнем Востоке для России.