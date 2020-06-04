Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности
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Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что за его отставку проголосовали 296 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.
4 марта украинский парламент утвердил новый состав правительства, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Пристайко, который ранее был главой МИД Украины, стал вице-премьером.
Ранее замглавы фракции «Слуга народа» в Раде Евгения Кравчук сообщила, что Пристайко займет место посла Украины в Великобритании.
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