Мэр Хабаровска ушел на карантин из-за коронавируса в его семье

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ушел на карантин из-за обнаружения коронавируса нового типа у членов его семьи. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Градоначальник отметил, что сам здоров, но при этом был «вынужден на две недели уйти на самоизоляцию».

Кравчук также сообщил, что будет работать «удаленно». По его словам, решением оперативных задач временно займется вице-мэр Ирина Шапиро.

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