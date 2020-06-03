В АТОР спрогнозировали, когда Россия возобновит международные полеты
Россия может частично возобновить международные полеты в третьем квартале 2020 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.
«По оценкам коллег из авиационной отрасли, они ожидают поэтапное, постепенное, может, не по всем странам, восстановление международного сообщения в третьем квартале», — сказал Горин.
Вице-премьер уточнил, что решение зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Горин добавил, что отсутствие сроков мешает туристическим операторам.
Чтобы препятствовать распространению коронавируса, 19 марта Россия закрыла границы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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