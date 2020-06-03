Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА «Новости».

По его словам, это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры.

Министр пояснил, что национальный дух России заключается в том, что, если есть вызов, то россияне быстро собираются и эффективно выполняют поставленные задачи. Фундаментальная научная база России позволяет реализовывать даже самые технологически сложные задачи. Природные ресурсы в стране дешевле и являются основой для реализации тех или иных проектов. Кроме того, Россия может похвастаться высококлассными специалистами.