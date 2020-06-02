Глава МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» состоится в ближайшее время, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом. Об этом сообщает ТАСС.

На переговорах будут обсуждаться возможные решения, которые «могут принести мир в Донбасс», отметил Кулеба. Он добавил, что украинская сторона ориентируется на мирное урегулирование ситуации, но не готова пересекать свои «красные линии».

Предыдущая встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») на уровне глав МИД прошла 30 апреля текущего года в формате видеоконференции.

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