«Был как звездочка на елке»: экс-тренер «Факела» о Дзюбе

Бывший тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев, рассуждая о ситуации с нападающим московского «Локомотива» Артемом Дзюбой, вспомнил их последнюю встречу на футбольном поле, которая случилась, когда специалист еще тренировал «Ахмат». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Железнодорожники» тогда оборонялись вдевятером, выиграли. Дзюба тогда очень много работал на команду, забивал, притягивал к себе игроков. Он был как звездочка на елке. Сегодня ситуация другая. С чем она связана — не мне судить, это отношения внутри клуба между футболистом и тренером. Такое бывает, это сложный механизм отношений», — заявил Ташуев.

7 мая стало известно, что Дзюба отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» Дзюба снова остался в запасе и на поле не появился. Последний раз нападающий играл в матче против «Спартака» 28 апреля. Тогда он провел на поле семь минут.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.

Ранее агент Дзюбы рассказал о негативе к футболисту среди руководителей «Локомотива».