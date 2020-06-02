МИД РФ выступает за подключение Китая к расширенному формату G7

Без участия Китая в расширенном формате G7 «едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте МИДа.

При этом Россия согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что G7 в текущем виде не отражает происходящее в мире, отметила Захарова. Она добавила, что идея о расширенном заседании G7 является шагом «в верном направлении».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на сентябрь, а также пригласить к участию в нем представителей России, Индии, Южной Кореи и Австралии.

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