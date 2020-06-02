Трамп перечислил ответственных за плохую защиту американцев от «бунтовщиков»

Президент США Дональд Трамп считает, что американцев не смогли защитить от «профессиональных анархистов», которые устраивают беспорядки в штатах, региональные и местные органы власти. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, передает Reuters.

«В последние дни наша страна оказалась захвачена бунтовщиками», — начал он.

Политик заявил, что среди «бунтовщиков» есть поджигатели, мародеры, преступники и профессиональные анархисты. При этом защитить мирное население не смогли местные чиновники, так как они не приняли необходимые меры.

Трамп пообещал, что все нарушители закона будут найдены и привлечены к ответственности по всей строгости закона.

«Те, кто угрожают мирной жизни и имуществу, будут задержаны, арестованы <...> Организаторам террора грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюрьмы», — заключил президент.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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