Эксперт прокомментировал назначение даты голосования по поправкам в Конституцию

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что не было причин затягивать проведение голосования по поправкам в Конституцию на более долгий срок.

«В принципе нет причин затягивать дольше и было решено, что голосование пройдет 1 июля, ровно через месяц, с оговоркой, что до 1 июля у людей будет порядка пяти дней на досрочное голосование. То есть все это голосование по поправкам будет растянуто на пять дней. В любой из этих дней любой граждан может проголосовать одним из утвержденных способов: на участках, дистанционно», — обратил внимание политолог.

Мартынов обратил внимание, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация «выравнивается по всем регионам страны» и наблюдается «более или менее ровная динамика». «Такая эпидемиологическая ситуация позволяет сегодня вернуться к обсуждению и подготовке российского голосования по поправкам в Конституцию с учетом соблюдения всех необходимых санитарных мер во избежание заражения людей, если вдруг кто-то из носителей [коронавируса] появится на участке. Сегодня на совещании об этом, в основном, была речь», — сказал он.

«Нам удалось преодолеть пандемический кризис, и страна постепенно, но уверенно выходит из этого режима. Нормальная жизнь возвращается: открываются парки, магазины, откроются открытые веранды, рестораны. Естественно, что возвращается в нормальное русло и общественно-политическая жизнь в стране. Голосование по поправкам, или финальный аккорд по конституционным изменениям, которые, как я думаю, вступят в силу немедленно после того, как будут подведены итоги голосования, тоже не исключение», — добавил он.

Он напомнил, что на совещании президента России Владимира Путина и с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ «речь шла об окончательной стадии введения поправок». «Они уже, по сути, приняты с точки зрения буквы Конституции, так как прошли все необходимые чтения в нижней палате парламента, утверждены верхней палатой парламента, были утверждены 2/3 региональных парламентов. Собственно, легли на стол президента на подпись», — сказал Мартынов.

Политолог добавил, что именно президент России принял решение «провести еще и всенародное голосование, поскольку поправки в Конституцию имеют достаточно широкий спектр применения и касаются всех граждан страны». Он отметил, что голосование «и прошло бы в апреле, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и голосование было отложено».