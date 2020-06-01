Великобритания выступила против возвращения России в G7

Власти Великобритании выступают против возвращения России в G7, передает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Бориса Джонсона.

По словам представителя, Джонсон считает, что на данный момент нет оснований для возвращения России в G7 как члена группы, так как политика Москвы не изменилась. Премьер будет ожидать деталей предложения США. Он отметил, что председательствующая страна традиционно приглашает других лидеров в качестве гостей на саммит.

«Мы не стали бы поддерживать ее возвращение как члена группы», — заявил представитель Джонсона.

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

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