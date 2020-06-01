Песков заявил, что 1 июля будет выходным днем
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представителю Кремля задали вопрос, будет ли 1 июля назначено выходным днем.
«Да», — ответил Песков.
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