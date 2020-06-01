В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы пока не знаем деталей этого предложения. Является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении на саммит «семерки», здесь больше вопросов: в каком качестве? с какой повесткой дня? каков состав участников?» — отметил представитель Кремля.

По его словам, президент России Владимир Путин является сторонником диалога, но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, надо получить больше информации.

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