Трамп заявил, что хочет перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит «Большой семерки», который он планирует перенести с июня на сентябрь, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналистов президентского пула.

«Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп.

Он пояснил, что хотел бы видеть на саммите также представителей РФ, Индии, Южной Кореи и Австралии.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что намерен провести саммит G7 в очном формате 10-12 июня, несмотря на пандемию коронавируса. Позднее администрация президента заявила, что саммит может быть перенесен на конец месяца.

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