Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»

Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают «ужас и оторопь», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что испытывает «чувство сострадания к народу» США и искренне сопереживает американцам. По ее словам, происходящее в стране является «национальной трагедией», которая продемонстрировала проблемы Соединенных Штатов в сфере прав человека.

«Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством», – подчеркнула представитель МИДа.

Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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